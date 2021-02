Betinha que lute! Comparamos cenas de The Crown com a realidade

Com quinta e sexta temporadas confirmadas para 2022 e 2023 respectivamente, a série ficcional histórica The Crown foi indicada para o Globo de Ouro 2021 seis vezes. Enquanto a premiação não é confirmada, nós preparamos uma seleção com as cenas da série que se confundem com a vida real.

O noivado de Lady Di e Príncipe Charles – 24 de fevereiro de 1981

O casamento relâmpago de Diana e Charles – 29 de julho de 1981

O icônico traje azul da primeira-ministra Margaret Tatcher

A gravata borboleta do primeiro-ministro Winston Churchill, um dos seus acessórios de vestuários mais icônicos.

Rainha Elizabeth II, dançando com Kwame Nkrumah, o presidente de Gana, em 1961.

Viagem de Diana e Charles à Nova Zelândia – 1983

Presença VIP de Diana na estreia do filme James Bond – For Your Eyes Online – 1981