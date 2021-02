5 itens para mostrar que hoje não foi o dia em que música morreu

Em 3 de fevereiro de 1959, um avião monomotor modelo Beechcraft Bonanza B35 caiu próximo de Clear Lake, Iowa, matando os músicos norte-americanos Buddy Holly, um dos grandes nomes da primeira fase do rock, Ritchie Valens, imortalizado pelo hit La Bamba, e The Big Bopper, locutor de rádio, cantor e compositor no auge da carreira. Os três morreram em uma queda de avião em 3 de fevereiro de 1959, o dia em que a música morreu nas palavras de McLean. Este dia seria definido posteriormente pelo compositor Don McLean, em sua canção American Pie, lançada em novembro de 1971, como "o dia em que a música morreu".

Os músicos excursionavam na turnê The Winter Dance Party, projetada para cobrir vinte e quatro cidades do centro-oeste dos Estados Unidos em apenas três semanas, de 23 de janeiro a 15 de fevereiro de 1959. Após uma performance no Surf Ballroom em Clear Lake, Iowa, o pequeno avião Beechcraft Bonanza no qual viajavam entrou em uma tempestade de neve cega e bateu no milharal de Albet Juhl, algumas milhas depois, provocando a morte dos três músicos e do piloto.

Selecionamos 5 itens musicais para relembrar os artistas e mostrar que, apesar de tudo, a música não morreu. Confira:

1. The Buddy Holly Collection (CD de áudio) – Compre a partir de R$ 105,99.

2. Big Bopper (CD de áudio) – Compre a partir de R$ 165,67.

3. Ritchie Valens La Bamba & Other Hits (CD de áudio) – Compre a partir de R$ 75,52.

4. Long Live Rock'n'roll (CD de áudio) – Compre a partir de R$ 131,57.

5. Best of Don McLean (CD de áudio) – Compre a partir de R$ 140,00.



*Seja um assinante Amazon Prime: você terá frete grátis ilimitado e ainda poderá usufruir do canal de entretenimento que disponibiliza filmes, séries, músicas e muito mais por apenas R$ 9,90 ao mês. Faça o teste gratuitamente por 30 dias.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.