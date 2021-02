‘Não sabia como lidar’: Katherine desabafa em entrevista sobre ataques e polêmica saída de Grey’s Anatomy

Para os que acompanharam detalhes sobre os bastidores de Grey’s Anatomy, sabem que a saída de Katherine Heigl (Izzie Stevens) da trama médica não foi nada fácil.

Após não comparecer mais às gravações e anunciar sua retirada definitiva da produção da ABC, a atriz ficou conhecida como uma pessoa “difícil de se trabalhar”.

E não somente com impacto em sua carreira, Katherine revelou recentemente em entrevista à Ashley Spencer, do The Washington Post, o quanto sentiu reflexos psicológicos, devido aos ataques frequentes que recebeu e toda a repercussão sobre sua pessoa.

Leia também:

“Eu perdi o controle, não sabia como lidar. Pedi para minha mãe e meu marido para me encontrarem ajuda, porque eu queria morrer. Você não faz ideia da quantidade de ansiedade que estava enfrentando quando conclui que realmente precisava de ajuda”, contou.

Embora não haja nenhum indício de que isso possa acontecer, ao ser questionada sobre um possível retorno à Grey’s Anatomy, Heigl disse: “Eu não quero que as pessoas tenham esperanças. Acho que é improvável. Então não sei, sinto muito”.

Você precisa ver: