Troféu HQMIX abre inscrições para obras lançadas em 2020

O Troféu HQMIX, principal prêmio dos quadrinhos brasileiros, já está com inscrições abertas para sua 33ª edição, que premia obras publicadas entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2020.

Em 2021, os inscritos podem ser avaliados em 33 categorias, com a adição do prêmio “Projeto Especial de Pandemia”, que vai contemplar uma ação que tenha sido criada para falar sobre os efeitos da epidemia do novo coronavírus.

As inscrições ficam abertas no site até 10 de fevereiro. O custo da inscrição é R$ 10 por categoria. O prêmio também recebe inscrições de cartunistas e ilustradores que publiquem seu trabalho de maneira independente.

Os melhores são eleitos por votação nacional, por meio da ACB (Associação dos Cartunistas do Brasil) e do IMAG (Instituto Memorial das Artes Gráficas do Brasil).