Bienal do Livro do Rio lança plataforma digital

O site da Bienal do Livro do Rio agora vai ser também um portal especializado em conteúdo sobre literatura e mercado editorial, segundo o site Publish News. A partir desta segunda-feira (1º), uma plataforma digital com textos, vídeos, podcasts e outras experiências digitais vai funcionar no endereço. O material será inédito para a plataforma e com acesso gratuito.

A ideia é manter as atividades desenvolvidas durante o festival em pauta também quando sua versão física não estiver ocorrendo. Na estreia, o site exibe entrevista com Itamar Vieira Junior, ganhador dos prêmios Jabuti e Oceanos. O cineasta Cacá Diegues também vai compartilhar dicas com os usuários.

A Bienal também vai abrigar um e-commerce de livros por meio de uma parceria com o Submarino. A expectativa é de que a Bienal do Livro do Rio ocorra entre 3 e 12 de setembro deste ano, após uma edição polêmica em 2019 (com direito até a livro censurado).

