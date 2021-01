Copa Libertadores da América: quais times brasileiros ganharam mais vezes a competição?

A CONMEBOL Libertadores – mais conhecida como Copa Libertadores da América – é a principal competição de futebol entre clubes profissionais do continente, sendo organizada desde 1960.

O Independiente, da Argentina, é o time recordista de títulos na competição, já tendo levado nada menos que 7 taças para casa. Aliás, a Argentina é o país com o maior número de conquistas: são 25 títulos. O Brasil, por sua vez, é o país com a maior diversidade de vencedores, com um total de 10 times diferentes que já ergueram a taça até hoje.

Confira abaixo os times brasileiros que ganharam mais vezes a Copa Libertadores da América:

São Paulo, Grêmio e Santos: 3 títulos cada

Em primeiro lugar, com três títulos, temos um empate técnico entre São Paulo (1992, 1993 e 2005), Grêmio (1983, 1995 e 2017) e Santos (1962, 1963 e 2011). Aliás, em seus dois primeiros títulos, o Santos contava com um tal de Pelé no time.

Cruzeiro, Internacional e Flamengo: 2 títulos cada

Em segundo lugar, com dois títulos, temos mais um empate técnico, dessa vez entre Cruzeiro (1976 e 1997), Internacional (2006 e 2010) e Flamengo (1981 e 2019).

Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro e Vasco da Gama: 1 título cada

Em terceiro lugar, com ‘apenas’ 1 título, temos Palmeiras (1999), Corinthians (2012), Atlético Mineiro (2013) e Vasco da Gama (1998).

Por sua vez, São Caetano, Athletico Paranaense e Fluminense amargam 1 vice-campeonato cada.

Ou seja: caso o Santos vença a final desse ano contra o Palmeiras, poderá se tornar o líder isolado de títulos na competição entre os times brasileiros. O Palmeiras, por sua vez, caso vença, se juntaria ao grupo de Cruzeiro, Internacional e Flamengo. E você, vai torcer para quem?