10 HQs de artistas brasileiros para comemorar o dia nacional do quadrinhos

Hoje, 30 de janeiro, é o Dia Nacional dos Quadrinhos. A data foi criada em homenagem à primeira história em quadrinhos publicada no Brasil, “As aventuras de Nhô Quim” (ou “As impressões de uma viagem à Corte"), no periódico “A vida fluminense” em 30 de janeiro de 1869 e tinha como protagonista um caipira, figura tipicamente brasileira.

As histórias em quadrinhos no Brasil (também chamadas de HQs, gibis, revistinhas, ou historietas) começaram a ser publicadas no século XIX, adotando um estilo satírico conhecido como cartuns, charges ou caricaturas e que depois se estabeleceria com as populares tiras.

Selecionamos 10 novidades dos quadrinhos de artistas brasileiros que estão entre os mais interessantes e elogiados no e-commerce brasileiro. Confira:

1. ”Clóvis”, de Paulo "Clóvis" Stocker – Compre a partir de R$ 31,92 ou R$ 0,00 pelo kindleunlimited.

Pantomímico, clow, universal. Assim é Clovis, o icônico personagem do artista plástico e cartunista Paulo Stocker onde o texto é desnecessário para ler os desenhos e se encantar. Com milhares de seguidores na rede mundial de computadores, Stocker apresenta pela primeira vez uma história completa em tirinhas inéditas feitas especialmente para a estreia do personagem neste livro. Stocker é catarinense e, morando há 25 anos na capital paulista, se tornou referência artística da famosa Rua Augusta. O personagem Clovis é a síntese dos 35 anos de carreira do autor através da arte de comunicar sem palavras. O livro Clovis é uma história de amor sem palavras. Imperdível.

2. “Bulldogma”, de Wagner Willian – Compre a partir de R$ 42,90.

Misturando ficção científica, games, álcool, sexo e um clima de Nouvelle Vague, Bulldogma é o retrato de uma geração e da efervescente cena artística alternativa das grandes cidades brasileiras. Botecos, casas noturnas, cafés e festinhas de apartamento são os cenários desta aventura sci-fi, protagonizada por Deisy Mantovani e seu buldogue Lino.

3. “Castanha do Pará”, de Gidalti Júnior – Compre a partir de R$ 47,92.

O romance gráfico Castanha do Pará reconta, em forma de fábula, uma situação cada vez mais comum nos dias de hoje: Castanha é um menino-urubu que vive suas aventuras pelos cenários do tradicional mercado público Ver-o-Peso, em Belém.

4. “Amok. Cabeça, Tronco e Membros”, por Alberto Benett – Compre a partir de R$ 19,44.

O garoto não suporta pessoas felizes e quer comer a família com pesto. Mas, acredite, você irá simpatizar muito com ele. Como apresenta Critovão Tezza na quarta capa, “Benett é um artista raro que não tem medo de seus temas, como se comprova nas tiras exemplares de Amok.

5. "Achados e perdidos", de Eduardo Damasceno e Luís Felipe Garrocho – Compre a partir de R$ 23,00.

A obra traz uma história sobre a delicada relação entre adolescentes, deformações no espaço-tempo e as coisas que esquecemos pelo caminho de nossas vidas. Ou sobre o dia em que o garoto Dev acorda com um buraco negro na barriga, se preferir.

6. "Angola janga", de Marcelo D'Salete [capa dura] – Compre a partir de R$ 64,74.

Angola Janga não é só um, mas vários divisores de águas: a primeira graphic novel brasileira original com mais de 400 páginas; o primeiro autor a colecionar Eisner, Jabuti e HQ Mix no mesmo ano; o primeiro autor negro a tratar de um tema negro da perspectiva de ex-escravizados negros. Junto a Cumbe, de 2014, uma espécie de álbum de preparo – o que lhe valeu o Eisner –, D’Salete abriu espaço para um momento de extrema importância e fraquíssima exploração narrativa na História do Brasil, justamente quando as discussões sobre raça estão acirradas no mundo.

7. "Bear – Volume 1", por Bianca Pinheiro – Compre a partir de R$ 139,00.

A pequena Raven tem um problema: de algum modo ela conseguiu se perder de seus pais e de seu lar. Em sua busca, ela se depara com um urso marrom (ou seria alaranjado?) que, apesar de rabugento, aceita ajudá-la nessa empreitada. A jornada desses dois acaba de começar.

8. "Quadrinhos dos anos 10", de André Dahmer – Compre a partir de R$ 53,89.

Difícil definir os anos 1910. Na esteira das revoluções tecnológicas da virada do século, o ruído ampliou-se e a dispersão tomou conta. Todavia, a torrente de informações e opiniões não assusta André Dahmer. Na verdade, é desse caldo que ele tira algumas de suas melhores histórias. Quadrinhos dos anos 10 tem uma receita simples: três ou quatro quadros em sequência, contendo a mais dolorosa e mordaz crítica à vida moderna.

9. "Tungstênio", de Marcello Quintanilha – Compre a partir de R$ 29,39.

Marcello Quintanilha é um dos mais importantes quadrinistas surgido no Brasil nos últimos vinte anos. Seus álbuns têm recebido todos os tipos de prêmios, têm sido publicados na Europa e seus desenhos enfeitam as páginas de publicações tão diversas quanto a revista Vogue e o jornal espanhol El País.Tungstênio é talvez seu trabalho mais ambicioso. Sua primeira história longa.Que junta seu conhecido talento como observador do cotidiano nacional com um suspense e um ritmo vertiginoso de um thriller.

10. "Daytripper", de Fábio Moon e Gabriel Bá – Compre a partir de R$ 46,46.

Você pode até contestar que Daytripper, como projeto, é uma publicação dos EUA. Mas a concepção e execução da HQ veio dos gêmeos paulistanos Fábio Moon e Gabriel Bá, que trilharam mais de uma década entre o quadrinho independente e colaborações com editoras dos EUA até chegar nesta obra máxima. Que, aliás, se passa no Brasil com personagens brasileiros. A minissérie em 10 capítulos foi publicada ao longo de 2010 lá fora, foi para o topo da lista de coletâneas do New York Times, ganhou Prêmio Eisner e Prêmio Harvey, mais o Utopiales na França, teve várias edições pelo mundo e foi adotada em universidades.

