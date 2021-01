Vídeo: participante do 'Big Brother' de Portugal faz saudações nazistas e é expulso do programa ao vivo

O participante Hélder Teixeira foi expulso do do 'Big brother: alto impacto', de Portugal, após fazer saudações nazistas. A decisão foi anunciada ao vivo pela TVI – rede que transmite o programa – na noite de quinta-feira (28/01).

Hélder já havia sido advertido pela direção e pelos próprios colegas de reality show a parar com o que, segundo ele, "era apenas uma brincadeira." O participante também tinha um histórico de comentários machistas e homofóbicos no programa.

"Há temas com os quais nunca podemos brincar, correndo o risco de os desvalorizar ou banalizar. O gesto que você fez simboliza milhões de mortos.” – Declarou a voz do 'big boss' português, ao anunciar a sua expulsão. Confira o momento no vídeo abaixo: