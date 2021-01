Polêmica no BBB 21: Karol Conká é acusada de xenofobia e gera revolta na web

A sister Karol Conká, participante da edição 21 do reality BBB, gerou revolta em diversos internautas, após uma conversa com outra integrante do programa.

Em um vídeo que circula nas redes, a cantora aparece dialogando com a participante Thais e comentando sobre a sister, Juliette.

O que chamou atenção e que resultou em polêmica, entrando inclusive para as tendências do Twitter acusando-a de xenofobia, é que segundo os internautas, Carol, supostamente teria dito que é mais educada que Juliette por ter nascido no estado de Curitiba.

Leia também:

Confira abaixo o trecho da conversa que gerou revolta e que foi compartilhado por um portal de notícias dos famosos no Instagram.