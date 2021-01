Maneva celebra 15 anos em álbum produzido por Daniel Ganjaman

Sob as bênçãos do produtor Daniel Ganjaman, o Maneva completa 15 anos em 2021 com um álbum feito sob medida para ajudar em tempos sofridos. A banda de reggae lança hoje a primeira parte de “Caleidoscópico”, o décimo disco da carreira, todo autoral.

Os músicos paulistanos resolveram dividir o lançamento em quatro EPs, cada um com três faixas. O objetivo conjunto foi filtrar o momento de incertezas e fazer uma obra que servisse de alento. O resultado é o trabalho mais solar do quinteto até agora, avalia Tales de Polli.

“A gente quer transportar quem ouve para esse prisma de cores que o caleidoscópio representa. Para fazer a gente esquecer um pouco desse período cinza”, diz o vocalista. “É claro que a gente não pode esquecer de se cuidar, mas tem que ter um momento de descanso para cabeça, alma e coração”, afirma.

Nas gravações, o quinteto se “separou”. Ganjaman recebeu em estúdio um músico de cada vez para montar o álbum. “A gente já admirava o trabalho dele com outros artistas, como Criolo e o Baiana System. Ele deixou o core do Maneva bruto, puro. Respeitou a nossa arte e deu aquele ‘banho de loja’ característico dele. Apesar de consagrado, Ganja é humilde e nos ouve muito”, elogia o vocalista.

A pandemia pode até ter impedido a bagunça da banda em estúdio, mas o Maneva conseguiu manter o esquema de parcerias, coisa que adora, também nesse disco nascido na pandemia.

O primeiro volume de “Caleidoscópico” conta com a participação de MC Hariel no single “Banco de Areia”, que também ganhou clipe. O anúncio da mistura de reggae e funk não agradou os mais puristas, mas a banda deu um jeito de lidar com os haters e criou até um vídeo para rebater, com classe, algumas críticas preconceituosas.

Nos próximos EPs, chegam participações da rapper Cynthia Luz e de Di Ferrero. A estimativa é lançar o álbum completo até maio. Haja cor.