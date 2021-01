"Loco": Anitta esquia de biquíni em novo clipe

Quando pensamos que Anitta não tem mais como inovar nos seus clipes, ela vem e nos dá um susto! Na última quinta-feira, 28, a cantora divulgou em suas redes sociais um vídeo de bastidor da gravação do clipe do seu novo single: “Loco”. As gravações aconteceram em Aspen, Colorado, Estados Unidos e a música faz parte do seu novo álbum “Girl From Rio”.

O clipe foi lançado hoje no YouTube.

“Loco” é o primeiro single solo da cantora em três anos e também está disponível no Spotify.



Além de “Loco”, o novo álbum internacional de Anitta poderá incluir o já lançado reggaeton “Tócame”, lançado ano passado e gravado com Arcangel (cantora de ascendência dominicana) e De La Ghetto (astro do reggaeton em Porto Rico).