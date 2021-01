5 filmaços adicionados recentemente ao Amazon Prime Video

Senhoras e senhores: trago boas novas! Recentemente, vários filmaços foram adicionados ao catálogo da Amazon Prime Video. Para não perder nada, fique atento à nossa listinha com 5 deles:

VEJA MAIS:

◦ As 5 séries da Netflix com mais cenas de sexo

◦ Fã atento encontra erro no trailer de 'WandaVision', série da Marvel disponível na Disney + ◦ Para delírio dos fãs: Netflix anuncia a segunda temporada de ‘Lupin’

◦ 'Esqueceram de mim 2': Macaulay Culkin apoia que cena com Donald Trump seja removida do filme

‘Birdman’ (2014)

Um super-herói fracassado tenta reviver sua carreira decadente escrevendo, dirigindo e estrelando uma produção da Broadway.

‘Assassin's creed’ (2016)

Callum Lynch explora as memórias de seu ancestral, Aguilar de Nerha. Ele ganha as habilidades de um mestre assassino e enfrenta a sociedade secreta dos templários.

‘Aliados’ (2016)

Em 1942, um oficial de inteligência canadense no Norte da África encontra uma lutadora da Resistência Francesa em uma missão mortal atrás das linhas inimigas. Quando eles se reencontram em Londres, seu relacionamento é testado pelas pressões da guerra.

‘A grande jogada’ (2017)

A verdadeira história de Molly Bloom, a esquiadora olímpica que dirigia um exclusivo jogo de pôquer com as apostas altas mais do mundo e se tornou um alvo do FBI.

‘Suburbicon: bem-vindos ao paraíso’ (2017)

À medida que uma comunidade de um subúrbio dos Estados Unidos dos anos 1950 se autodestrói, uma invasão de casa tem consequências sinistras para uma família aparentemente normal.

Agora é só preparar a pipoca e correr para frente da TV… Até a próxima dica!