4º episódio de ‘WandaVision’ abandona o formato sitcom e responde perguntas que estavam em aberto

O quarto episódio de ‘WandaVision’, que estreou hoje (20/01) na Disney +, trouxe grandes reviravoltas.

Em primeiro lugar, o formato de sitcom – que marcou os três primeiros episódios da série – foi abandonado, dando lugar ao formato de filme de super-herói característico do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Em segundo lugar, o casal principal da série – Wanda e Vision – praticamente foi deixado de lado durante o episódio, que foi narrado do ponto de vista de Geraldine, vizinha dos dois na cidade de WestVision.

Por último, as aparições misteriosas do helicóptero, do homem com traje de apicultor e da voz no rádio, foram todas explicadas. Ou quase isso. Mas sem spoilers por aqui hoje. Quer saber mais? Confira o quarto episódio de ‘WandaVision’ na Disney +.