Para delírio dos fãs: Netflix anuncia a segunda temporada de ‘Lupin’

A Netflix anunciou hoje através de suas redes sociais a segunda temporada de ‘Lupin’, levando ao delírio os fãs da série policial francesa.

“O mistério acabou, a segunda parte de Lupin chega em 2021! E daquele jeito, tudo no sigilo, tudo no esquema.” – Diz a legenda da imagem, que mostra o ator Omar Sy sentado em uma cadeira humanóide com seus inconfundíveis tênis Nike.

Lupin | Parte 2 Siempre un paso adelante. Lupin parte 2 llegará pronto. Publicado por Netflix en Jueves, 28 de enero de 2021

Ou seja: nada de uma data específica ainda. Seria em fevereiro? Julho? Dezembro? Bem, por enquanto os fãs terão que se contentar revendo os cinco primeiros episódios de ‘Lupin’ e lendo os livros do personagem que inspiraram a série.