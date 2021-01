Dente por Dente é suspense dos bons

A produção dos thrillers no Brasil ganha reforço com “Dente por Dente”, que estreia hoje. Dirigido por Júlio Taubkin e Pedro Arantes, o filme é um suspense dos bons e que tem São Paulo como um grande personagem. Ruas, pontes, hotéis e terminais de ônibus paulistanos são facilmente reconhecíveis.

No entanto, os protagonistas propriamente ditos são Juliano Cazarré e Paolla Oliveira, uma dupla com diferentes níveis de experiência em longas-metragens que repete química já testada na novela “Amor à Vida”, de 2013. Renata Sorrah, sempre genial, também completa o elenco principal.

Na produção, que foi exibida na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo do ano passado, Cazarré interpreta Ademar, que dirige uma empresa de segurança particular em parceria com o amigo Teixeira (Paulo Tiefenthaler, uma rara participação não cômica do protagonista do lendário programa culinário “Larica Total”).

Quando o sócio some, Ademar descobre que ele estava envolvido em uma organização muito mais barra pesada do que a construtora para a qual prestam serviço. Joana (Paolla), mulher do desaparecido, também entra na investigação.

A tensão aumenta depois que Ademar passa a ter sonhos premonitórios aterrorizantes à medida que vai descobrindo o esquema.