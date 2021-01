8 livros para combater o preconceito contra os portadores de TDAH

No confinamento do BBB21, o participante Filipe Kartalian Ayrosa Galvão, mais conhecido pelo seu nome artístico Fiuk, relembrou alguns momentos da sua infância e contou quando descobriu que tinha Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), também chamado de Distúrbio de Déficit de Atenção (DDA). A confissão aconteceu durante um bate-papo com Projota, outro participante do reality show, na tarde de terça-feira (26).

"Fui crescendo e quis saber o que era isso que eu tenho, fui ficando inquieto. Será que minha cabeça é limitada? Não era uma coisa positiva na escola, os moleques acabavam comigo. Eu não conseguia ser amigo de ninguém. As meninas sempre ficavam com dó, mas até a minha pré-adolescência foi brabo. Quando eu li, conheci o que era DDA", disse Fiuk.

O TDAH é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e está presente em até 5% das crianças ao redor do mundo. Entre os sintomas, estão desatenção, hiperatividade e impulsividade. Crianças e adolescentes com TDAH podem apresentar mais problemas de comportamento, como, por exemplo, dificuldades com regras e limites", explica o site oficial da Associação Brasileira do Déficit de Atenção (ABDA).

Segundo a ABDA, estudos mostram que a prevalência do TDAH é semelhante em diferentes regiões, ou seja, o transtorno não tem relação com fatores culturais, com o modo como os pais educam os filhos e nem é derivado de conflitos psicológicos.

Para ajudar a combater o preconceito contra os portadores do transtorno, selecionamos 8 livros, para crianças e adultos, sobre o tema. Confira:

1. Elétrico, por Eduardo Ferrari – Compre a partir de R$ 30,69 ou R$ 0,00 pelo kindleunlimited.







2. Mentes Inquietas, por Ana Beatriz Barbosa Silva – Compre a partir de R$ 27,90 ou R$ 0,00 pelo kindleunlimited.

.







3. No Mundo da Lua, por Paulo Mattos – Compre a partir de R$ 50,83.







4. Por que eu tenho dificuldade de atenção?, por Luciana Tisser – Compre a partir de R$ 35,00.







5. Sabiá, Sabiá, esqueceu de parar!, por Vanina Cartaxo – Compre a partir de R$ 40,00.







6. Um dia na vida de um adulto com TDAH, por Vera Joffe & Monica Iachan [e-book] – Compre a partir de R$ 13,30.







7. Não me faça contar até três!, por Ginger Plowman – Compre a partir de R$ 27,95.







8. Acelerados: Verdades e mitos sobre o TDAH, por Eduardo Diamenti [e-book] – Compre a partir de R$ 7,90.







