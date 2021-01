Marvel libera teaser do próximo episódio de WandaVision; confira o vídeo aqui

A Marvel divulgou hoje um teaser do próximo episódio de WandaVision, que vai ao ar na sexta-feira (29/01).

O vídeo de 15 segundos mostra cenas mais parecidas com as que estamos acostumados a ver nos filmes de super-herói produzidos pelo estúdio, com muita ação e efeitos especiais. Seria o fim do formato sitcom retrô que marcou os três primeiros episódios da série?

Entretanto, apesar de muitos usuários no Youtube terem celebrado nos comentários a volta dos elementos que caracterizam o universo cinematográfico da Marvel (MCU), as imagens divulgadas não dizem muito sobre a trama do quarto episódio em si.

Ou seja: para desespero dos fãs mais ansiosos, nada de spoilers dessa vez. Confira abaixo o teaser do próximo episódio depois de amanhã: