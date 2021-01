Lupin: Um ladrão de modos exemplares

Um ladrão que fala francês, com um passado trágico e muito charme e elegância, vai roubar em breve o lugar de uma família aristocrata no período regencial britânico. A série “Lupin” deve bater o recorde de número de espectadores que pertence hoje a “Bridgerton”, projeta a Netflix.

Protagonizada por Omar Sy (que se destacou fora da França por sua carismática performance em “Intocáveis”, de 2012), a série francesa, que está na plataforma desde 8 de janeiro, deve ser vista por 70 milhões de lares em seus primeiros 28 dias.

De acordo com o site Deadline, “Bridgerton” produzido por Shonda Rhimes, atingiu 63 milhões, ultrapassando a minissérie “O Gambito da Rainha”, um fenômeno com seus 62 milhões de espectadores.

“Lupin”, que também é inspirado em uma obra literária (veja ao lado), foi a única série francesa a chegar ao top 10 da Netflix nos Estados Unidos. Bateu o primeiro lugar na Argentina, Itália e também aqui no Brasil, onde ainda se mantém entre as mais vistas três semanas após a estreia.

A trama

A produção gira em torno de Assane Diop (Omar Sy), que encarna uma versão da classe trabalhadora do Lupin clássico. Depois de uma tragédia familiar, ele se apega a um volume da série de livros e passa a idolatrar o personagem.

Assim como seu herói, Assane planeja grandes assaltos muito mais pela aventura das operações do que para usufruir dos produtos de seus roubos. Seu gosto está em se desafiar com esquemas cada vez mais complicados e deixar a polícia boquiaberta.

No primeiro episódio, o público conhece parte de seu passado, que parece justificar muitas de suas ações, e a relação aparentemente distante com seu filho no presente. Ali também se estabelece seu próximo golpe: surrupiar o colar de Maria Antonieta (joia fictícia, é bom que se diga) durante um leilão no Museu do Louvre.

Infiltrado na equipe de faxina do museu, ele se vale da condição de “invisível” para colocar o plano em ação. “Lupin era um observador afiado da sociedade e nós queríamos que Assane fosse também. Ele não precisa de muito para se disfarçar e está no grupo de pessoas que não é notada e desaparece [nas situações]”, explica Omar Sy, que também é produtor da série, ao jornal New York Times.

“Eu gosto muito do aspecto do ‘ladrão cavalheiro’ mas eu quis subverter e produzir um visão mais crítica disso. Acho a ideia de um homem negro de 1,88 metro se esgueirar tanto pela alta sociedade quanto pelo submundo interessante”, reforça o diretor Louis Leterrier.

História atualiza clássico

O ladrão de “Lupin” nasceu para seduzir tanto vítimas quanto leitores e espectadores. Lançada em 1907, a série de livros inaugurada com “Arsène Lupin – O Ladrão de Casaca”, de Maurice Leblanc, é considerada a versão francesa e fora da lei para “Sherlock Holmes”, de Arthur Conan Doyle.

Lupin apareceu em 18 romances, além de cinco peças de teatro, escritos até a morte de Leblanc, em 1941.

Apesar de ser relativamente novidade para o mercado internacional, as aventuras do ladrão de bons modos renderam diversas adaptações, entre filmes e séries, exibidas apenas na França. Uma das mais populares foi produzida entre 1971 e 1974. O último filme é de 2004, protagonizado por Romain Duris e com Eva Green no elenco.

Na versão da Netflix, o personagem não usa disfarces e atualiza o modus operandi dos roubos. Um deles, inclusive, foi baseado em um furto real, de 2010, em que um praticante de parkour roubou o equivalente a R$ 670 milhões em obras do Louvre.