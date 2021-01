Estreias do TelecinePlay para seu final de semana

O ano de 2021 já começou com tudo e as plataformas de streaming estão apostando em um ano com ainda mais views após os recordes de novas assinaturas durante a pandemia do ano passado. Em uma época de muitas restrições por conta da pandemia do novo coronavírus, muita gente ainda tem mantido o hábito do isolamento social para diminuir o número de novos contágios.

Preparamos uma lista com filmes que estrearam esse mês no TelecinePlay para que você termine o primeiro mês do ano em grande estilo. Confira!

Leia mais:

A Bruxa da Casa ao Lado

Gênero: Terror sobrenatural

Ben (John-Paul Howard) escuta um barulho estranho na casa ao lado e vai verificar. A partir daí, ele começa a perceber mudanças no comportamento do filho do casal que mora ao lado e uma atitude sinistra na mãe da criança. Ele começa a desconfiar de que há algo macabro em tudo isso.

O Marido Perdido

Uma mulher perde seu marido de forma abrupta e resolve recomeçar a vida longe da cidade grande. O que ela não espera é que no interior do Texas, na fazenda de seu tio, ela vai conhecer um fazendeiro vizinho que renovará suas esperanças no amor.

Isolado na Pandemia

Gênero: Terror/ Suspense

Aidan (Tyler Posey) está isolado em seu apartamento quando percebe a presença de uma espécie de zumbi. Após um ataque violento, ele liga a TV e se dá conta de que um vírus atacou a população mundial e é capaz de transformar pessoas saudáveis em mortos vivos. Ele põe à prova suas habilidades em uma nova realidade na qual todos estão isolados em suas casas tentando sobreviver.

Mapa do Sexo

Gênero: Comédia Dramática

Darla (Brittany Snow) é viciada em sexo e, após ser demitida, conhece Bailey (Sam Richardson), um homem que acaba de receber um diagnóstico de câncer. Juntos eles vão viver uma vida sem limites para a criatividade entre quatro paredes e redescobrir o sentido da vida.

A Última Chance

Gênero: Ação/ Suspense

Um policial que já viveu seus dias de glória na profissional vê no sequestro da filha do seu superior uma oportunidade. Franky Penny (Aaron Eckhart) se une à repórter Ava Brooks (Courtney Eaton) para solucionar o caso e conseguir uma nova oportunidade de carreira.