Super Nintendo World: Confira atrações já anunciadas para o parque

O reino dos Cogumelos, famoso na franquia Super Mario, ganha vida em Tóquio, no Japão, com o Super Nintendo World, área especial dentro do parque temático Universal Studios Japan. O espaço seria aberto ao público no início de fevereiro, mas a pandemia adiou a inauguração, agora sem previsão. O Metro destaca algumas das atrações interativas já anunciadas.

Vista do outro lado do cano

Os visitantes do Super Nintendo World entram, literalmente, pelo cano para acessar a nova área do parque. Do outro lado, está o saguão do castelo da princesa Peach, em seu formato clássico do jogo “Super Mario 64” (1996) – só não tente pular em direção às pinturas!

Atividades geram recompensas / Divulgação

O cenário ao sair da primeira parada é de impressionar qualquer fã do universo do bigodudo. Uma grande montanha, com uma bandeira hasteada ao topo, e diversos inimigos que se movem como nos jogos clássicos dão um tom imersivo nunca antes visto em instalações da franquia – como em convenções e eventos especiais.

Além de brinquedos tradicionais como a montanha russa do Bowser – com direito a recursos de realidade aumentada –, uma pulseira permite que o visitante interaja com diversas partes do cenário, como se estivesse dentro do jogo.

Personagens espalhados por todo o lugar / Divulgação

Para comer e para relembrar

Como é praxe em parques temáticos, a experiência imersiva em “Super Nintendo World” avança na gastronomia. No “Kinopio’s Cafe” (ou “Café de Toad”), um cardápio exclusivo traz comidas de estética bastante diferente, lembrando os cogumelos que as criaturas levam em suas cabeças.

O visitante que quiser guardar uma recordação do passeio pode aproveitar a “1-UP Factory”, loja com camisetas, pelúcias, chapéus e muitos outros itens do universo de “Super Mario”. Haverá, inclusive, alguns produtos exclusivos, como um boneco do Mario que anda sem precisar de baterias. A pulseira utilizada no parque também pode interagir com jogos do Nintendo Switch.







Publicidad







Chega logo!

Na apresentação que detalhou o novo “Super Nintendo World”, o criador de Mario, Shigeru Miyamoto, revelou que a área temática será levada para outros parques da Universal Studios, como o de Orlando, na Flórida (EUA), o de Los Angeles, na Califórnia (EUA) e o da Ilha Sentosa, em Singapura. Ao contrário do Japão, os demais seguem só no papel e ainda não começaram a ser construídos.