Os tênis usados por 'Lupin' e o erro que a Netflix cometeu nos flashbacks da série

'Lupin', a série policial francesa estrelada por Omar Sy, já é um dos maiores sucessos da história da Netflix. De tabela, os pares de tênis Nike usados por Assane Diop se tornaram uma sensação nas redes sociais.

Entretanto, muitos usuários vêm perguntando quais são os modelos específicos usados como figurino do personagem. Para ajudá-los, a EspinOf catalogou todos eles com seus respectivos preços. Confira na lista abaixo:

Episódio 1: Nike Air Jordan 1 Mid Lakers Top 3. Na França, o tênis custa 118 euros (ou 767 reais, na cotação atual da moeda brasileira).

Reprodução / Facebook

Episódio 4: Nike Air Jordan 1 Retro High Fearless UNC Chicago. Na França, o tênis custa 279 euros (1813 reais).

Reprodução / Netflix

Episódio 5: Nike Air Jordan 1 Mid Yellow Toe. Na França, o tênis custa € 280 (R$ 1819).

Reprodução

O departamento de figurino da Netflix também cometeu um erro nos flashbacks da série. As cenas que mostram Assane Diop criança teoricamente se passam em 1995. No entanto, o tênis vestido pelo ator que interpreta a versão mirim do ladrão de casaca (da linha Artengo, da Decathlon), só foi lançado em… 2006. No twitter, a própria loja brincou com o fato: