5 "must have" do artista Frank Sinatra para quem quer relembrar "The voice"

Em janeiro de 1980, Frank Sinatra se apresentou pela primeira vez no Brasil. Foram cinco shows, mas o maior deles no Maracanã marcou a maior apresentação da história do artista e também foi a primeira vez que um músico internacional precisou de um estádio de futebol para se apresentar para uma plateia de 175 mil pessoas. Ao longo de 75 minutos de apresentação, Sinatra revisitou 20 canções de seu repertório, como That's life, I've Got You Under My Skin, The Lady Is a Tramp e New York, New York.

Antes disso, entre os dias 22 e 25, havia se apresentado para 600 espectadores por noite no recém-inaugurado Rio Palace, com ingressos a cerca de R$ 5 mil em preços atuais. Em 1981, Sinatra voltou ao Brasil para quatro shows no Hotel Maksoud Plaza em São Paulo, com ingressos que ultrapassavam a R$ 7 mil em valores de hoje.

Frank Sinatra é considerado como um dos melhores intérpretes musicais da história do século XX. A designação como "The voice" (A voz) resume bem o que foi a carreira do artista. Além do sucesso das suas interpretações musicais, Sinatra também ganhou um Oscar e um Globo de Ouro na categoria de "Melhor Ator Coadjuvante" pelo filme "A um passo da eternidade" (do original "From Here to Eternity") de 1953.

Sinatra parou de fazer shows com 80 anos, em 1995, e faleceu em 14 de maio de 1998 de um ataque cardíaco em Los Angeles, Califórnia. Para celebrar a obra do artista, selecionamos 5 itens, entre músicas, livros e filmes, que contam parte de sua trajetória. Confira:

1. Ultimate Sinatra [Disco de Vinil] – Compre a partir de R$ 352,80.

2. The Royal Festival Hall (1962) + Live At Carnegie Hall [DVD] – Compre a partir de R$ 143,72.

3. Saudades do século XX: Viagem à vida de Marilyn, Sinatra, Billie, Hitchcock e outros deuses do crepúsculo, por Ruy Castro [livro] – Compre a partir de R$ 67,90.

4. A Um Passo Da Eternidade [DVD] – Compre a partir de R$ 22,00.

5. Frank Sinatra: O Homem, o Mito, a Voz, por Pete Hamill [livro] – Compre a partir de R$ 25,13.

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.