Cover de Elvis Presley no Brasil morre de covid-19

Gilberto Augusto, um dos mais famosos covers de Elvis Presley no Brasil, morreu devido a complicações da covid-19 neste domingo, aos 44 anos.

Augusto imitava o ídolo há 20 anos. Em 1993 conquistou o prêmio de Melhor Elvis do Brasil no programa Raul Gil e em 2007 foi escolhido foi escolhido para participar da divulgação de um DVD do Elvis lançado pela Warner.

"É com grande pesar que informamos que hoje uma grande voz se calou! Uma voz que dedicou a vida para levar alegria e emoção através das músicas dedicadas ao Elvis! Gilberto Augusto, as cortinas do palco se fecharam por aqui, mas uma grande orquestra celestial te recebera de braços abertos e sua voz continuará ecoando pelo céu junto de Deus! Com sua presença marcante semeaste amor e alegria por onde passaste. Seus familiares e amigos lembrarão de você com saudades", dizia uma nota em sua rede social.