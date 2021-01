Com máscara dos 'Vingadores', Samuel L. Jackson toma vacina contra covid-19

O ator norte-americano Samuel L. Jackson surpreendeu seus fãs ao se vacinar contra a covid-19 nos Estados Unidos no último sábado usando uma máscara dos ‘Vingadores’

"Muito bom ver o grande Nicky Fury dando o exemplo para todas as gerações", disse um dos seus seguidores no perfil do ator, referindo-se a seu personagem na franquia da Marvel.

Jackson, de 72 anos, tomou a vacina na famosa arena de Inglewood, chamada The Forum, nos Estados Unidos.

"Cuidado mundo, estou prestes a voltar com tudo", disse o ator nas hashtags do seu Insta.