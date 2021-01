5 faqueiros para quem quer atualizar os talheres de uso diário

Talheres bem conservados são um convite a boas refeições, mas de repente, você se dá conta que os de uso diário não estão mais com uma boa aparência – apresentam manchas nas colheres, as pontas dos garfos estão tortas e as facas não cortam mais. Isso acontece justamente pelo uso excessivo (normal para os talheres diários) ou porque não recebem tratamento adequado.

O faqueiro das ocasiões especiais que é usado uma vez por semana, por exemplo, pode durar décadas. Os talheres de uso diário, entretanto, têm uma duração de vida entre 5 a 10 anos dependendo da qualidade do material que são feitos. Depois disso, não importa o que façamos eles precisam ser trocados.

Selecionamos 5 faqueiros para uso diário que estão entre os mais bem avaliados e procurados no e-commerce brasileiro. Confira:

1. Faqueiro London 130 peças Aço Inox com estojo – Compre a partir de R$ 1.649,00.







2. Faqueiro Mônaco 24 peças em Aço Inox para Churrasco – Compre a partir de R$ 479,45.







3. Faqueiro Wolff 48 peças em Aço Inox Avalon – Compre a partir de R$ 1.618,98.







4. Faqueiro Brinox 36 peças Aço Inox Lyon – Compre a partir de R$ 149,90.







5. Faqueiro Brinox 90 peças Aço Inox Bellagio – Compre a partir de R$ 252,40.







*Seja um assinante Amazon Prime: você terá frete grátis ilimitado e ainda poderá usufruir do canal de entretenimento que disponibiliza filmes, séries, músicas e muito mais por apenas R$ 9,90 ao mês. Faça o teste gratuitamente por 30 dias.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.