4 cadeiras gamers com leds interativos para quem fica horas jogando videogame

Todo mundo conhece as cadeiras gamers tradicionais. Elas têm o design inspirado em assentos de carros de corridas, são mais robustas e confortáveis que os modelos tradicionais de escritório e uma opção interessante para quem fica muito tempo à frente do PC.

Agora, acompanhando a tendência dos jogos eletrônicos, ganharam mais um recurso: a iluminação interativa RGB com led de várias cores e controle remoto. O led está projetado na parte de trás da cadeira gamer e segue por toda borda da mesma. A ideia da personalização da iluminação é poder escolher a cor desejada compatível com os consoles, computadores e características dos games proporcionando uma imersão ainda maior durante os jogos.

Selecionamos 4 cadeiras games disponíveis no site de comércio eletrônico da Amazon que estão entre as mais populares do mercado. Confira:

1. Cadeira Gamer Coral Snake Gaming Reclinável RGB – Compre a partir de R$ 1.856,09.







2. Cadeira Gamer RGB Chroma Apoio Cervical ELG – Compre a partir de R$ 1.999,90.







3. Cadeira Gamer RGB Ergonômica Preta com LED Liba – Compre a partir de R$ 1.990,00.







4. Cadeira Gamer Evolut Lumni com Led RGB Evolut – Compre a partir de R$ 1.919,90.







