Whindersson Nunes quebra dente durante treino para enfrentar o boxeador Popó

O youtuber e comediante Whindersson Nunes postou em suas redes sociais uma foto sua com o dente quebrado durante um treino de boxe.

Whindersson foi desafiado pelo ex-boxeador Popó Freitas quando soube que o youtuber estava negociando uma luta com o youtuber Logan Paul. : "Se você quiser fazer uma luta de verdade, como o outro YouTuber fez na preliminar do Mike, me desafia pô! To há 3 anos parado… Vai que vc consegue acertar nem que seja um jab em mim? Cai p dentro campeão", disse Popó.

O youtuber levou tão a sério que está treinando para a luta contra Popó e, após o acidente, fez piada com sua desgraça. "Whindersson Nunes perde tudo, veja como ele está hoje em dia".

A luta ainda não trem data definida.

Veja vídeo do treino de Whindersson: