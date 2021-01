A absurda recomendação que Lady Di recebeu e que deveria colocar em prática para não acabar o casamento

Foi divulgado amplamente, que enquanto era casado com Lady Di, o príncipe Charles mantinha uma relação extraconjugal com Camilla Parker.

O caso foi um dos grandes impasses na vida matrimonial de Diana, como revelado pelo tabloide britânico The Sun.

E foi revelado recentemente uma absurda recomendação que Lady Di recebeu e que deveria colocar em prática para não acabar o casamento.

Diana foi instruída a usar uma peruca para se parecer com Camilla para apimentar seu casamento sem sexo com Charles.

A informação consta no novo livro do biógrafo e historiador de "The crown", Robert Lacey.

No entanto, não ficou claro de onde veio a recomendação. Tampouco, se sabe se ela chegou a consumar o ato.

Ainda de acordo com as informações, Charles e Diana se divorciaram em 1996. O príncipe e Camila se casaram oficialmente em 2005. Confira:

