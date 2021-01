Grey’s Anatomy: Esta é cena dos bastidores do reencontro de Meredith e Derek que todo fã precisa ver

O retorno de Grey’s Anatomy em sua 17ª temporada foi marcado por uma grande reviravolta: o aparecimento de Derek Shepherd (Patrick Dempsey). E para quem ainda não viu, a cena trata-se de uma volta real do ator que deixou a trama em sua 11ª temporada.

E aos que conseguiram ao menos assistir um trecho desta exibição, isso porque a produção americana só estreará no Brasil no mês que vem, em específico no dia 9 de fevereiro, no canal Sony, viram que mesmo estando próximos, o casal não conseguiu se abraçar.

Para protagonizar esta tentativa, os personagens de Patrick e Ellen (Meredith Grey) corriam na areia em uma praia, mas não saíam do lugar.

E recentemente, para dar um “gostinho” de quero mais aos fãs, a ABC publicou em seu perfil oficial um vídeo curtinho que mostra os bastidores dessa cena no que parece ser um erro de gravação.

Ficou curioso e que ver como foi? Assista abaixo.