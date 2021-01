Fã atento encontra erro no trailer de 'WandaVision', série da Marvel disponível na Disney +

Um fã com olhos de águia percebeu um erro no trailer de ‘WandaVision’, a primeira minissérie de TV produzida pela Marvel Studios. Seus dois primeiros episódios já estão disponíveis para streaming na Disney +; o terceiro estreia amanhã (sexta-feira, 22/01).

A atração é uma paródia de sitcoms dos 1950 e 1960 como ‘I Love Lucy’ e ‘Bewitched’ em que a vida feliz de casal que Wanda e Vision estão vivendo não é o que realmente parece ser. Sim, há algo sombrio por trás das aparências. Uma prova disso foram as misteriosas aparições do helicóptero vermelho e do apicultor desconhecido – ambos com a logo ‘S.W.O.R.D.’

No Twitter, o usuário @Billieuwuz compartilhou uma imagem de The Vision sentado em um balanço em que é possível ver uma parte de seu braço aparecendo entre a sua camisa social. E o que se vê é a pele branca de Bettany e não a armadura escarlate do super-herói. Confira na foto abaixo:

Extraída do trailer oficial de ‘WandaVision’, a cena é parte de algum dos episódios da série que ainda não estão disponíveis. Segundo o Screen Rant, se esse tweet chegar a alguém da Marvel, pode ser que eles ainda tenham tempo para consertar o erro digitalmente na pós-produção.