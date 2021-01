10 livros de George Orwell para entender as inspirações do criador da expressão "Big Brother"

“Era um dia claro e frio de abril, e os relógios marcavam uma da tarde.” Foi assim que o escritor e jornalista George Orwell abriu sua obra-prima, 1984. Recentemente, as vendas do livro disparam novamente com a ascensão de regimes que flertam com o totalitarismo como de Vladimir Putin, Donald Trump e Jair Bolsonaro. 1984 e seu "Grande Irmão" também migraram para o entretenimento como fonte de inspiração do reality show mais popular do mundo, o homônimo Big Brother (que no Brasil é chamado pela sigla BBB e está em sua 21ª edição consecutiva).

George Orwell morreu aos 46 anos em 21 de janeiro de 1950, poucos meses após a publicação de 1984 – a primeira edição data de 8 de junho de 1949. Vítima de tuberculose, Orwell escreveu sua obra já bastante debilitado pela doença. “1984” foi traduzido para mais de 70 línguas e teve milhões de cópias vendidas pelo mundo, conferindo ao autor um lugar único no mundo literário.

Selecionamos os principais livros disponíveis no e-commerce brasileiro para quem quer conhecer mais do visionário escritor inglês. Confira:

1. 1984 – Compre a partir de R$ 30,50.







1984 quase se chamou "O Último Homem da Europa", mas no momento final antes da publicação Orwell decidiu pelo título mais universal. Termos contidos na obra como termos como “Big Brother”, “Duplipensar” e “Novilíngua” tornaram-se parte do cotidiano moderno. Orwell alegou ter se inspirado na reunião dos líderes dos Aliados na Conferência de Tehran em 1944 onde estava convencido de que Stálin, Churchill e Roosevelt conscientemente traçaram um mapa para dividir o mundo em Tehran.

2. A revolução dos bichos – Compre a partir de R$ 19,90.







Escrita em plena Segunda Guerra Mundial e publicada em 1945 depois de ter sido rejeitada por várias editoras, essa pequena narrativa causou desconforto ao satirizar ferozmente a ditadura stalinista numa época em que os soviéticos ainda eram aliados do Ocidente na luta contra o eixo nazifascista. De fato, são claras as referências: o despótico Napoleão seria Stálin, o banido Bola-de-Neve seria Trotsky, e os eventos políticos – expurgos, instituição de um estado policial, deturpação tendenciosa da História – mimetizam os que estavam em curso na União Soviética.

3. Como morrem os pobres – Compre a partir de R$ 40,76.







Para George Orwell, nada substitui a experiência direta da vida. E foi com base na vivência pessoal e na observação crítica do mundo que ele escreveu ensaios, artigos e crônicas ao longo de toda a vida. Alguns dos mais representativos desses textos estão reunidos em Como morrem os pobres e outros ensaios. Na primeira seção do livro, por exemplo, estão os relatos e reflexões de Orwell sobre sua vivência pessoal como sem-teto, colhedor boia-fria de lúpulo, presidiário e paciente de um hospital público.

4. O que é fascismo? – Compre a partir de R$ 29,98.







Entre as décadas de 1930 e 1940, o autor colaborou em diversos veículos da imprensa britânica. Nesta coletânea de 24 ensaios publicados em revistas e jornais, organizado por Sérgio Augusto, Orwell explora um amplo espectro de assuntos, sempre perpassados pela política, sua principal obsessão intelectual e literária.

5. Dentro da baleia – Compre a partir de R$ 14,93.







Dentro da baleia é um ensaio em três partes escrito por George Orwell em 1940, em que se vê um discurso amplo sobre a literatura inglesa nas décadas de 1920 e 1930. A história bíblica de Jonas e a baleia é usada como uma metáfora para aceitar a experiência sem procurar mudá-la.

6. O caminho para Wigan Pier – Compre a partir de R$ 46,32.







"No sistema capitalista, para que a Inglaterra possa viver em relativo conforto, 100 milhões de indianos têm que viver à beira da inanição – um estado de coisas perverso, mas você consente com tudo isso cada vez que entra num táxi ou come morangos com creme." É dessa forma, unindo a pegada do inconformista com a mordacidade do literato, que George Orwell pinta as relações entre a metrópole imperial britânica e suas colônias na Ásia e a situação dos mineiros ingleses no árduo trabalho nas minas de carvão da ilha britânica.

7. A flor da Inglaterra – Compre a partir de R$ 46,90.







Londres, 1934. Gordon Comstock declara guerra ao "deus-dinheiro". Chegando aos trinta anos, maltratado pela pobreza e com aspirações poéticas muito mais altas que a sua capacidade de realizá-las, ele desiste de um "bom emprego" em uma agência de publicidade para se tornar um modesto vendedor de uma pequena livraria. Sempre na míngua de dinheiro, mas orgulhoso demais para aceitar empréstimos de um amigo rico, Gordon inicia um declínio rápido e aparentemente sem volta ao inferno da pobreza extrema e da solidão que ela acarreta.

8. Dias na Birmânia – Compre a partir de R$ 49,90.







John Flory não esconde sua impaciência para com a vida de madeireiro na Birmânia (atual Mianmar) dos anos 1920, quando o remoto país asiático era uma colônia britânica. No clube de brancos racistas e bêbados que freqüenta, Flory é considerado um bolchevique por ser amigo dos "negros", isto é, os nativos do lugar.

9. Na pior em Paris e Londres – Compre a partir de R$ 41,90.







No final dos anos 20, decidido a tornar-se escritor, o jovem Eric Arthur Blair resolveu viver uma experiência pioneira e radical: submeter-se à pobreza extrema – e depois narrá-la. Em 1928, instalou-se em Paris com algumas economias e começou a dar aulas de inglês – mas em pouco tempo perdeu os alunos e foi roubado. Sem dinheiro, passou fome, penhorou as próprias roupas, trabalhou em restaurantes sórdidos e por fim partiu para a Inglaterra. Enquanto esperava por um emprego incerto, radicalizou ainda mais sua experiência convivendo intensamente com os mendigos de Londres, perambulando de albergue em albergue, atrás de dormida, comida e tabaco. É essa vivência miserável que Orwell relata com humor e indignação, distanciamento e participação.

10. Um Pouco de ar, por favor! – Compre a partir de R$ 27,00.







A 1ª Guerra Mundial, 18 anos como vendedor de seguros de vida e o casamento com a melancólica Hilda, haviam deixado apenas um sabor de morte na vida de George Bowling… Tais circunstâncias aliadas ao medo de uma nova guerra, levaram a sua mente a recuar e a refugiar-se na paz de sua infância, vivida em uma pequena cidade do interior. Porém, a viagem de volta levou-o a desiludir-se por completo, pois mais uma vez chapinhou no lodaçal da rotina, da frustração e da abaladora confusão, tendo agora – por acréscimo – a sombra ameaçadora de 1984 agigantando-se à distância.

