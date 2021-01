Terror: Centro Cultural Banco do Brasil estreia mostra com filmes do Estúdio Hammer

Após a II Guerra Mundial, os Estados Unidos frearam a produção de filmes de terror. Foi aí que o estúdio Hammer, fundado na Inglaterra nos anos 1930, ascendeu, polindo o gênero do horror com longas-metragens de estética caprichada.

Parte da era de ouro da produtora, que influenciou o cinema de diretores como Tim Burton e Guillermo del Toro, está na mostra gratuita “Estúdio Hammer – A Fantástica Fábrica de Horror”, que começa nesta quarta-feira (20) no CCBB-SP (Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo).

Lá, personagens como o Conde Drácula, Frankenstein e Yeti (espécie de Pé-grande asiático) além de algumas versões de múmias, retomaram sua aura gótica. Sob direção de Terence Fisher, os atores Christopher Lee (1922-2015) e Peter Cushing (1913-1994) se tornaram a imagem quase oficial de Dracula e Van Helsing por décadas.

Serão exibidos 30 filmes, dos cerca de 300 feitos durante 40 anos, que correspondem à primeira fase do estúdio, até os anos 1970. As produções pararam completamente na década seguinte.

Cushing, que viveu também Sherlock Holmes na TV britânica, teve destaque como Grand Moff Tarkin no primeiro filme da franquia “Star Wars” (1977).

Lee, que também equilibrou outros personagens do terror fora da Hammer, foi apresentado com destaque às novas gerações no início dos anos 2000, na franquia “O Senhor dos Anéis”, de Peter Jackson, onde interpretou Saruman.

A empresa foi comprada em 2000 e seguiu inativa, até ser adquirida sete anos depois por um grupo de investidores liderado pelo holandês John de Mol (da Endemol, responsável pelos formatos de diversos reality shows).

Entre as produções mais recentes estão a versão falada em inglês para o filme sueco “Deixa Ela Entrar”(2008), além de uma nova safra de títulos de horror, como “A Mulher de Preto” (2012), com Daniel Radcliffe.

Além da exibição dos filmes, cuja programação pode ser conferida em www. bit.ly/3oYeGQs, o especial tem atividades online, como masterclass com Rodrigo Aragão, referência em filme de terror, amanhã, além de debates e cursos.

PRIMEIRO DIA

• 13h – “O Monstro do Himalaia”. (1957). O doutor John Rollason sai em uma expedição em busca do lendário Yeti no Himalaia.

• 15h15 – “O Homem que Enganou a Morte”. (1958). Um homem de 104 anos mantém a aparência jovem graças a um terrível segredo.

• 17h30 – “O Monstro de Duas Caras”. “(1960). Estudioso da mente humana, o pacato Dr. Jekyll resolve tomar uma de suas poções e liberta a criatura monstruosa dentro de si: o charmoso Mr. Hyde.