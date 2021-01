Grey’s Anatomy: Além dos antigos personagens, este foi o grande plot twist da 17ª temporada; saiba qual

Antes de falarmos em específico sobre a 17ª temporada de Grey’s Anatomy é importante reforçar que este texto conterá spoilers. Sendo assim, você só deve seguir a leitura caso queira ficar por dentro de tudo que aconteceu de maneira antecipada, combinado?

Continuando, para quem conseguiu acompanhar alguns trechos da nova season da série médica viu que tiveram várias cenas emocionantes, como o aparecimento de Derek (Patrick Dempsey) e O’Malley (T.R. Knight). Contudo, junto a trama intensa que vem sendo trabalhada houve alguns plot twists (reviravolta).

Mas e se te perguntássemos quais, você seria capaz de dizer?

Para começar, Bailey revelou de maneira inusitada que a mãe tinha Alzheimer e disse que não contou antes, pois não queria ver Meredith e Webber sofrendo.

Além disso, há o maior plot twist, pelo menos para um dos personagens: Owen Hunt. Em uma conversa com Teddy, mesmo estando brigados, a médica acaba contando qual o significado e o porquê tinha colocado o nome da filha de Alisson, o que fez com que ele ficasse ainda mais com raiva.

E se você está se perguntando sobre qual o futuro do casal, ao que se pode perceber, eles não devem voltar a ficarem juntos.

