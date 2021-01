5 tipos de queijo e 2 livros para comemorar o dia mundial da iguaria

Hoje, 20 de janeiro, é o Dia Mundial do Queijo. No Brasil, 25% da produção nacional vem de Minas Gerais. Os queijos mais consumidos no país são muçarela, prato, brie, gouda e gorgonzola. Os dados são do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Estima-se que existam mais de quatro mil tipos sendo fabricados atualmente no mundo. O queijo tem mais de seis mil anos e existe uma lenda que diz que foi produzido acidentalmente. Um mercador árabe teria saído para cavalgar sobre o sol escaldante com o seu cantil, um recipiente para armazenar líquidos. Curiosamente, foi levado leite para matar a sede em vez de água e, horas depois, ao tentar se refrescar, o mercador notou que aquele leite havia se separado em duas partes: um líquido fino e esbranquiçado e uma porção sólida: o queijo.

Selecionamos 7 itens, entre queijos e livros, para você saborear a iguaria e ainda animar seus convidados com as incríveis histórias que rodeiam o queijo. Confira:

1. Queijo Lata Parmesão Fracionado Reserva Especial Tirolez – Compre a partir de R$ 69,99.







O produto maturado durante 12 meses, o dobro do tempo de maturação de um parmesão comum. É acondicionado em uma lata de aço litografada e exclusiva. O parmesão é um queijo italiano com denominação conhecida como Parmigiano-Reggiano, usado em queijos produzidos somente nas regiões de Parma, Reggio Emilia, Módena, Bolonha e Mântua.

2. Molho de Queijo Frontera 300g – Compre a partir de R$ 26,40.







Molho de queijo utilizado como acompanhamento ideal para petiscos e saladas. Com sabor de queijo e um leve toque picante, é ótimo para pratos mexicanos como tortilhas, nachos, tacos e outros preparos.

3. Queijo processado Polenguinho Tradicional Caixa 72 unidades – Compre a partir de R$ 80,89.







O Polenguinho é um queijo quadradinho e cremoso que agrada muita gente. Isso porque a versão original tem um sabor suave e serve até mesmo como opção de lanchinho da tarde. Além disso, também existem outros sabores como cheddar, peito de peru e quatro queijos que deixam o que já é bom ainda mais gostoso.

4. Mini Queijo Saint Paulin Babybel 110g – Compre a partir de R$ 27,59.







O mini queijo torna a hora do lanche uma verdadeira diversão. Feito com leite pasteurizado e rico em proteínas e cálcio, o Mini Babybel Original é a companhia perfeita para acompanhar seus sanduíches e snacks preferidos.

5. Provolone Desidratado Granel 100g – Compre a partir de R$ 13,65.







Produzido na Serra da Canastra, o provolone desidratado é um alimento super prático e que pode ser consumido em qualquer hora do dia. Desidratado através de processo artesanal, 0% de gordura trans, crocante e deliciosa.

BÔNUS 1: Queijos do Brasil e do mundo: para iniciantes e apreciadores, por José Osvaldo Albano do Amarante – Compre a partir de R$ 54,09.







Nesta obra, Amarante põe à disposição do público todo seu conhecimento sobre a produção, o armazenamento, o serviço, o consumo e o uso culinário do queijo. Da classificação de tipos ao panorama mundial, passando pelas variedades mineira, nordestina e sulina, o autor fala ainda sobre queijo de cabra, ovelha e búfala e sobre a produção ao redor do globo. Ilustrado com mapas, traz também um glossário.

BÔNUS 2: Quem mexeu no meu queijo?, por Spencer Johnson – Compre a partir de R$ 17,49.







O queijo é uma metáfora daquilo que se deseja na vida, seja um bom emprego, um relacionamento amoroso, dinheiro, saúde ou paz espiritual. O labirinto é o local onde as pessoas procuram por isso: a empresa onde se trabalha, a família ou a comunidade na qual se vive. Quem mexeu no meu queijo? é um dos maiores sucessos do mercado editorial brasileiro em todos os tempos.

