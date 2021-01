5 itens da excêntrica banda Kiss para fãs antigos e novos curtirem o hard rock

Hoje, 20 de janeiro, é aniversário de Paul Stanley que completa 69 anos. Quem? Algumas pessoas podem se perguntar, mas para os fãs do Kiss nem é preciso explicar. Stanley é o guitarrista, vocalista, compositor, fundador e líder do grupo de hard rock que há mais de 40 anos é uma das bandas mais famosas do mundo.

O Kiss foi formado em Nova Iorque em 1973 por Paul Stanley e Gene Simmons. Conhecida mundialmente por suas maquiagens e por seus concertos que incluem guitarras esfumaçantes e pirotecnias. Apesar das excentricidades, a banda produziu alguns dos maiores hits do rock como 'Shout It Out Loud', ‘Detroit Rock City’ e ‘Rock And Roll All Nite’.

Selecionamos 5 itens, entre CDs e DVDs, do Kiss para quem é fã ou para quem ainda vai ser. Confira:

1. Boneco Starchild Kiss Funko – Compre a partir de R$ 189,50.

2. The Very Best of Kiss (CD de áudio) – Compre a partir de R$ 134,09.

3. Scooby-Doo! & KISS: Rock & Roll Mystery (DVD) – Compre a partir de R$ 121,76.

4. Camiseta Kiss – Compre a partir de R$ 59,90.

5. Kiss In Concert (DVD) – Compre a partir de R$ 70,47.

*Seja um assinante Amazon Prime: você terá frete grátis ilimitado e ainda poderá usufruir do canal de entretenimento que disponibiliza filmes, séries, músicas e muito mais por apenas R$ 9,90 ao mês. Faça o teste gratuitamente por 30 dias.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.