"Mãe, ele não é uma boa pessoa": o aviso de William para a princesa Diana

A princesa Diana deu uma entrevista polêmica em 1995. O diálogo foi televisionado pelo jornalista da BBC Martin Bashir. Coube a Lady Di falar sobre a relação entre ela e o marido, Príncipe Charles. Ela fez declarações fortes que surpreenderam a realeza britânica, mas como o comunicador conseguiu obter essa exclusividade?

Diana falou sobre as razões de seu divórcio. O momento foi visto por quase 23 milhões de telespectadores no Reino Unido.

Mas agora uma investigação foi lançada pela própria BBC. Trata-se dos Artifícios usados ​​pelo jornalista para ter acesso a Diana. Ao que tudo indica, Martin Bashir "manipulou a cabeça da princesa com informações falsas da realeza.

William avisou a princesa Diana

O príncipe William parece ter um dom especial para conhecer as intenções de uma pessoa. Apenas um adolescente, o filho mais velho da princesa Diana deu-lhe um aviso sobre Martin Bashir que veio à tona nas últimas semanas.

"Mãe, ele não é uma boa pessoa", disse o agora duque Cambridge à mãe para evitar ser enganado. O filho sabia que o Bashir só queria tirar proveito de Lady Di para extrair informações.

O que Lady Di disse na entrevista?

A princesa Diana falou publicamente sobre sua vida íntima com Charles. Observou: "Éramos três neste casamento". Com isso, ela estava se referindo ao relacionamento do marido com Camila Parker, que agora é a esposa oficial do Príncipe de Gales.

Ela falou sobre como se sentia desconfortável em ser o centro das atenções do marido. Diana disse que sentiu um grande alívio com a gravidez de William.

No entanto, ela mais tarde sofreu de depressão pós-parto. Ela contou como essa depressão a levou a ser rotulada como instável e mentalmente desequilibrada.

Na entrevista, a princesa Diana falou sobre como ela começou a sofrer de bulimia e aumentou depois que Charles retomou seu relacionamento com Camilla Parker.

Lady confessou que não era seu desejo se divorciar, mas que achava que nunca seria rainha. Ela preferia ser uma "rainha do coração das pessoas".

Quando questionada pelo repórter se o Príncipe de Gales algum dia seria rei, Diana disse: “Acho que nenhum de nós sabe a resposta para isso. E obviamente é uma pergunta que está na cabeça de todos”.

O tempo provou que William estava certo

Hasnat Khan disse ao Daily Mail que também advertiu Diana que Bashir era perigoso e que ela "não deveria ter mais nada a ver com ele".

No ano passado, o duque de Cambridge abraçou o início de uma investigação sobre as alegações de que o jornalista Martin Bashir falsificou documentos para convencer a princesa Diana a participar da entrevista.

LEIA TAMBÉM: