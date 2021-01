Japan House São Paulo abre exposição sobre design de embalagens

A palavra “tsutsumu” pode ser traduzida simplesmente como “embrulhar” ou “empacotar” em português. No entanto, até seu ideograma mostra o quão importante ela é para a cultura japonesa: representa um bebê dentro do útero da mãe, mostrando a necessidade de proteção ao que é importante.

A Japan House São Paulo atualiza essa tradição para o design atual na exposição “Embalagens: Designs Contemporâneos do Japão”, que abre nesta terça-feira (19) e ocupa o segundo andar do museu.

No país asiático, como já fica claro em uma simples caminhada pelas lojinhas do bairro da Liberdade, em São Paulo, a embalagem é coisa levada muito a sério. Tanto que há até um prêmio específico: o Japan Package Design Awards, realizado bienalmente desde 1985. O designer Kenya Hara, um dos idealizadores do projeto da Japan House, já foi premiado.

A mostra que os paulistanos podem conferir agora foi elaborada em parceria com a Associação Japonesa de Design de Embalagens (ou JPDA, na sigla em inglês). Cosméticos, hortaliças e legumes, bebidas, enlatados e guloseimas. Todos ganham uma roupagem tão encantadora que até se esquece o que tem dentro.

Além de mostrar hábitos de consumo atuais dos japoneses, cada vez mais ligados à praticidade e à sustentabilidade, os pacotes falam muito da etiqueta ao se presentear alguém: uma embalagem bem pensada e de qualidade é tão importante quanto o que vai dentro. Tudo como forma de demonstrar respeito ao presenteado.

Técnicas tradicionais, como o Furoshiki – amarrações em quadrados de tecido, até matérias-primas supertecnológicas fazem parte desse esquema.

Japan House São Paulo – Avenida Paulista, 52. Ter. a dom., das 11h às 17h. Grátis. Até 14 de março. www.bit.ly/3sBjbm9