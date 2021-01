Acabou o amor: Ben Affleck e Ana de Armas terminam namoro de um ano

Um dos casais mais marcantes de Hollywood, o ator Ben Affleck, 48, e Ana de Armas, 32, já teriam terminado a relação de um ano, segundo a imprensa especializada dos Estados Unidos. .

Affleck e De Armas se conheceram durante as filmagens do filme "Deep Water". Os dois atores começaram um relacionamento no início de 2020.

Em março foram fotografados juntos, pela primeira vez, durante férias em Cuba e na Costa Rica.

Depois de passar toda a pandemia juntos em Los Angeles, a 'People Magazine' relatou que o casal se separou.

Segundo a publicação, a separação ocorreu logo após o aniversário de Affleck, onde De Armas deu ao ator uma motocicleta personalizada.