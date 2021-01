5 livros para entender a era Trump que chega ao fim nos Estados Unidos

Donald Trump, o 45º presidente dos Estados Unidos, cumpre suas últimas 24 horas no poder do cargo mais importante do mundo nesta terça-feira (19). Amanhã, um novo presidente assume a Casa Branca prometendo revisar todos os decretos do empresário bilionário e megalomaníaco que prometia fazer a "América grande outra vez".

Trump, ao contrário disso, ficou sempre próximo ao abismo do caos e provocou uma das maiores divisões sociais da história do povo americano. A gota d'água foi o incentivo aos seus apoiadores na invasão ao Capitólio, no dia da confirmação da vitória do seu adversário democrata, que fez com que Trump se tornasse o único presidente norte-americano a ser alvo de dois impeachments em um único mandato. Mas o que de fato queria (e quer) Trump, seus apoiadores e seu partido? Essa é uma pergunta que ainda irá pairar muito tempo depois que o republicano deixar o Salão Oval da Casa Branca.

Para pensarmos mais sobre esses significados – qualquer semelhança com a realidade brasileira é mera coincidência -, selecionamos 5 livros (e um bônus) sobre o tema. Confira:

1. Revelando Trump: A história de ambição, ego e poder do empresário que virou presidente, por Michael Kranish e Marc Fisher – Compre a partir de R$ 18,81.







O mundo todo foi pego de surpresa com a nomeação e a eleição de Donald Trump à presidência dos EUA. Além de ser a primeira nomeação de um candidato sem experiência política prévia desde 1952, a escolha foi ainda mais questionada pela turbulenta fama do empresário-celebridade, famoso pelas declarações polêmicas e constantes mudanças de opinião, mas quem é Donald J. Trump de verdade?

2. Medo: Trump na Casa Branca, por Bob Woodward – Compre a partir de R$ 27,00.







Com detalhes sobre a rotina de Trump, diálogos e documentação inédita, MEDO é o mais íntimo retrato já publicado de um presidente em seus primeiros anos no cargo. MEDO: TRUMP NA CASA BRANCA, de Bob Woodward – um dos mais destacados repórteres políticos de todos os tempos –, é um livro que vem abalando a política norte-americana.

3. A Morte da Verdade. Notas Sobre a Mentira na Era Trump, por Michiko Kakutani – Compre a partir de R$ 22,09.







A manipulação das informações no governo Trump e caminhos para a era da pós-verdade. Vivemos em uma época em que qualquer ideia objetiva da verdade é ridicularizada, sobretudo no cenário sociopolítico norte-americano. Teorias da conspiração e ideologias que já haviam sido totalmente desacreditadas voltaram a ter voz na cultura, questionando o que já foi estabelecido pela ciência.

4. Raiva, por Bob Woodward – Compre a partir de R$ 80,66.







Neste livro, o leitor conhecerá o momento exato em que Trump foi avisado da ameaça representada pela Covid-19. Ao longo de sete meses, Woodward gravou dezessete entrevistas com o então presidente ― num raro e detalhado vislumbre de sua mente. O jornalista mostra como membros do gabinete tentavam manter o país a salvo enquanto Trump desmantelava qualquer tentativa de decisão colegiada nos assuntos de segurança nacional.

5. Os engenheiros do caos: Como fake news, teorias da conspiração e algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleições, por Giuliano da Empoli e Arnaldo Bloch – Compre a partir de R$ 36,36.







No mundo de Donald Trump, Boris Johnson, Matteo Salvini e Jair Bolsonaro, cada dia traz sua própria gafe, sua própria polêmica, seu próprio golpe brilhante. No entanto, por trás das manifestações desenfreadas do carnaval populista, está o trabalho árduo de ideólogos e, cada vez mais, de cientistas e especialistas do Big Data, sem os quais esses líderes nunca teriam chegado ao poder.

BÔNUS: American Idiot Green Day (CD de áudio) – Compre a partir de R$ 34,90.







American Idiot segue a história de Jesus of Suburbia, um adolescente americano de classe média baixa e um anti-herói. Através de seu enredo, o disco expressa a desilusão e a insatisfação de uma geração que cresceu em um período marcado por eventos tumultuosos como a Guerra do Iraque. O produto foi inspirado por diversos músicos e pelo trabalho dos ingleses do The Who. Sua capa apresenta uma granada com formato de coração posicionada em uma mão.

