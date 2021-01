Anitta é confirmada na trilha sonora da festa de posse de Joe Biden; "Deve ser horrível ser meu hater"

A cerimônia de posse de Joe Biden, que acontece no próximo dia 20 de janeiro, promete ser mais latina que a de Donald Trump, há quatro anos.

Uma prova disso foi o anúncio da inclusão de 'Make it hot' – faixa do trio de música eletrônica Major Lazer com participação especial de Anitta – na playlist da festa.

'Make it hot' – com sua batida de reggaeton – é quase toda cantada em espanhol, língua que a cantora brasileira domina bem. Vale lembrar que Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos em 2016 prometendo construir um muro separando os Estados Unidos do México, o que causou um mal-estar no resto do continente.

A cantora aproveitou a boa notícia para brincar em sua conta oficial no Instagram: "Deve ser horrível ser meu hater." – Escreveu, em seus stories. Faixas de nomes como Bruce Springsteen, Led Zeppelin, New Radicals e Beyoncé também foram confirmadas.