Vídeo: Atriz Marieta Severo fala sobre luta contra covid-19

A atriz Marieta Severo, 74 anos, que foi hospitalizada em dezembro passado com covid-19, publicou um vídeo nas redes sociais falando sobre sua luta contra a doença no hospital e conclamando todas as pessoa a “abraçar a vacina”.

"Eu queria falar com vocês sobre a minha experiência de ter tido covid. Falar do meu medo, do meu pânico, e o que é passar por essa doença", desabafou a atriz.

“Enquanto eu estava lá, internada, lutando pela vida, eu só pensava que a vacina ia chegar. Pensava na vacina, na vacina. E ela chegou.”

Veja o vídeo: