5 itens do marinheiro Popeye para comemorar a publicação de sua primeira tirinha

O marinheiro Popeye apareceu nos quadrinhos pela primeira vez em 17 de janeiro de 1929. Criado por Elzie Crisler Segar, o personagem possuía, à princípio, um papel coadjuvante nas tiras diárias estreladas por sua futura namorada, Olívia Palito (do original Thimble Theater. Aos poucos, Popeye ganhou notoriedade e virou estrela da tira. Em 1933, ele virou personagem de uma série de desenhos animados. Com o falecimento de seu criador, Bud Sagendorf (ex-assistente de Segar) assume a autoria dos desenhos e tirinhas do herói até 1994.

Quase dez anos antes de Superman e seus derivados começarem a povoar o mundo dos quadrinhos, Popeye foi o primeiro protótipo de super-herói. Popularizado pelos desenhos animados e filmes exibidos no Cinema e na TV, Popeye se tornou um dos ícones mais queridos da cultura pop, e há mais de 85 anos vem alegrando várias gerações. Mas é nos quadrinhos, onde surgiu, que encontrou sua expressão máxima.

Em 1980, Popeye ganhou uma versão em live action, no filme Popeye, com direção de Robert Altman, e roteiro de Jules Feiffer, com Robin Williams no papel de Popeye, e Shelley Duvall no papel de Olívia Palito. Apesar de ter faturado o dobro do que custou, recebeu críticas ruins e nunca foi considerado como uma referência sobre o personagem.

A curiosidade ficou por conta da cidade cenográfica Popeye Village, construída na Ilha de Malta para as filmagens. Com o fim do filme, o conjunto de 19 casinhas de madeira se tornou um dos pontos turísticos mais famosos da área. Essa cidade cenográfica é tão famosa atualmente que não demorou para que ela se tornasse uma espécie de parque de diversões e museu sobre o querido marinheiro.

Popeye também aparece na vigésima posição da lista "50 grandes personagens dos desenhos animados de todos os tempos" do TV Guide e em 2019, quando completou 90 anos, ganhou um série no Youtube. Para celebrar o personagem selecionamos 5 itens sobre o marinheiro de "olhos arregalados", do original "pop eye" que brinca com a sonoridade de "popcorn" (pipoca em inglês). Confira:

