Viva o gordo: 5 livros de Jô Soares para comemorar mais um aniversário do artista

Em 16 de janeiro de 1938 nasceu José Eugênio Soares, mais conhecido como Jô Soares. O artista é considerado um dos maiores humoristas da história da televisão brasileira e também inovou ao ser o primeiro a trazer para o Brasil o formato talk show que existia nos Estados Unidos desde a década de 50.

O lado entrevistador do humorista teve início em 1988, no programa Jô Soares Onze e Meia, no SBT, e, posteriormente, no Programa do Jô, na Rede Globo. Ele se destacou pela primeira vez no programa "Família Trapo", em 1967, como Gordon, o mordomo.

Depois disso estrelou inúmeros programas humorísticos como "Satiricom", "Planeta dos Homens", "Viva o Gordo" e "Veja o Gordo" onde apresentou personagens icônicos como a atriz pornô Bô Francineide, o argentino Gardelon do bordão "Muy amigo!", o General hospitalizado e inconformado com o fim da ditadura do bordão "Me tira o tubo!" e Capitão Gay, super herói parceiro de Carlos Suely, muito antes do surgimento da Parada Gay.

Em meados dos anos 80, Jô Soares também iniciou um prolífica produção literária com livros como Humor Nos Tempos do Collor, A Copa Que Ninguém Viu e a Que Não Queremos Lembrar, Xangô de Baker Street e O Homem que Matou Getúlio Vargas. Em comemoração aos seus 80 anos também lançou em dois volumes "O Livro de Jô – Uma Autobiografia Desautorizada". Selecionamos, justamente, 5 dessas obras para comemorar mais um aniversário do artista. Confira:

1. Humor Nos Tempos do Collor, por Jô Soares, Luís Fernando Veríssimo & Millôr Fernandes – Compre a partir de R$ 12,90.

Esse livro é um encontro de três grandes escritores do Brasil: Jô Soares, Luis Fernando Verissimo e Millôr Fernandes. A obra é uma coletânea de crônicas e charges retiradas de jornais da época, que retratam desde a posse até a crise e os diversos escândalos na época do ex-presidente Collor. O título é uma referência ao romance de Gabriel Garcia Marquez, O Amor Nos Tempos do Cólera. O livro, apesar de ter mais de 20 anos, ainda é muito atual, além de ser uma ótima maneira de entender aquele período, vendo da perspectiva cômica dos autores.

2. A Copa Que Ninguém Viu e a Que Não Queremos Lembrar, por Jô Soares, Armando Nogueira & Roberto Muylaert – Compre a partir de R$ 18,00.

Eles estavam lá. Espectadores anônimos no meio de duzentas mil pessoas, presenciaram o silêncio que se abateu sobre o Maracanã no fatídico 16 de julho de 1950. Não quiseram aprender a lição e, quatro anos depois, lá estavam os três assistindo ao Brasil perder a chamada "Batalha de Berna", na Suíça. Testemunhas oculares das duas derrotas fragorosas da seleção brasileira de futebol, Armando Nogueira, Jô Soares e Roberto Muylaert rememoram numa verdadeira linha de passe a Copa de 54, que quase ninguém viu, e a de 50, que quase todos querem esquecer. O resultado é um relato sem a amargura dos derrotados nem o ódio dos injustiçados.

3. Xangô de Baker Street, por Jô Soares – Compre a partir de R$ 34,32.

Romance “cômico-policial”, O Xangô de Baker Street constitui uma engraçada mistura de cenário muito preciso do passado – a capital do país por ocasião da primeira visita da legendária atriz francesa Sarah Bernhardt -, figuras conhecidas da história política e cultural do país – como Olavo Bilac, Chiquinha Gonzaga, Paula Nei, d. Pedro II -, e personagens de ficção – Sherlock Holmes e Dr. Watson, importados para desvendar o desaparecimento inconveniente de um violino Stradivarius que deixou o imperador em sérios apuros.

4. As esganadas, por Jô Soares (eBook Kindle) – Compre a partir de R$ 29,90.

Rio, 1938. Um perigoso assassino está à solta nas ruas. Seu alvo: mulheres jovens, bonitas e gordas. Sua arma: irresistíveis doces portugueses. Com requintes de crueldade gastronômica, ele mata sem piedade suas vítimas, e depois expõe seus cadáveres acintosamente, escarnecendo das autoridades.

5. Assassinatos na Academia Brasileira de Letras, por Jô Soares (eBook Kindle) – Compre a partir de R$ 30,00.

Durante seu discurso de posse, o senador Belizário Bezerra, o mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras, cai fulminado no salão do Petit Trianon. A morte de outro confrade, em circunstâncias semelhantes – súbita, sem sangue e sem violência aparente -, traz uma tensão inusitada para a tradicionalmente plácida casa de Machado de Assis: um serial killer literário parecia solto pelo pacato Rio de Janeiro de 1924, e não estava pra brincadeira. Queria ver mortos todos os imortais.

