5 bandas que transformaram "a caverna" em um dos mais prestigiados clubes de rock do planeta

Há 64 anos, em 16 de janeiro de 1957, foi inaugurado o lendário The Cavern Club, em Liverpool, na Inglaterra, onde antes mesmo dos The Beatles iniciar sua carreira artística no local, John Lennon, com a banda The Quarrymen, e Ringo Starr, como baterista do Rory Storm and the Hurricanes, se apresentaram na casa – no que pode ser considerado o embrião dos "besouros". O primeiro show da banda aconteceu no local em 1961. O sucesso foi tanto que se seguiram 291 apresentações até 1963, quando o empresário Brian Epstein conheceu a banda e os levou aos Estados Unidos em 1964 onde John, Paul, Ringo e George se consagraram mundialmente.

A banda não pisou mais no The Cavern Club, mas outros artistas e bandas de renome, como The Rolling Stones, The Yardbirds, Elton John, Queen, Status Quo, Suzi Quatro e John Lee Hooker animaram a casa. A banda neerlandesa de rock progressivo Focus foi a última a se apresentar no clube quando este foi demolido, em 1973.

Embora a casa original não exista mais, o nome icônico do The Cavern Club foi retomado em 1984. Nessa reconstrução foram utilizados tijolos retirados do bar original do mesmo lado da rua, mas 15 metros adiante. O clube voltou a fechar em 1989 e ficou assim por 18 meses quando foi reaberto, mantendo-se na ativa até hoje como um dos mais prestigiados clubes de Rock and Roll da Inglaterra e do Mundo. Em 1999, Paul McCartney se apresentou ali durante a turnê de seu álbum Run Devil Run e, desde então, artistas como Arctic Monkeys, Travis, Oasis, Bo Diddley e Richie Havens também fizeram shows no local.

O Cavern Club também promove o festival Internacional Beatleweek que reúne todos os anos bandas de mais de 20 países e fãs de mais de 40 países. Selecionamos 5 trabalhos de algumas das principais bandas que se apresentaram na "caverna" e a transformaram num local sagrado do rock. Confira:

1. The Beatles Live In Washington 1964 (DVD) – Compre a partir de R$ 14,50.







A apresentação de 11 de fevereiro de 1964 no Estádio Coliseu de Washington foi o primeiro show dos Beatles na América. Dois dias antes, o grupo se apresentou ao país no "The Ed Sullivan Show", sediado em Nova York, e inaugurou a "beatlemania"que tomaria conta do mundo por uma década. Este DVD traz a íntegra do show com imagens raras.

2. The Rolling Stones Shine a Light (DVD) – Compre a partir de R$ 39,00.







O documentário do diretor Martin Scorsese sobre o The Rolling Stones é considerado o filme definitivo da banda. Para comemorar os 45 anos de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, Scorsese registrou dois shows muito especiais no Beacon Theater de Nova York, com participações especiais de Christina Aguilera, Buddy Guy e Jack White.

3. Oasis Live at Wembley Arena 2008 (DVD) – Compre a partir de R$ 19,95.







Uma das bandas britânicas de rock mais populares nos anos 90 e fãs declarados dos Beatles, a banda Oasis realizou um show em um dos maiores estádios do Reino Unido (Wembley), no qual fez parte da turnê do álbum ''Dig Out Your Soul'' no ano de 2008. A banda relembrou singles desde os mais antigos, como: "The Masterplan" e "Supersonic", até os sucessos mais recentes.

4. Queen Live Rock in Rio 1985 (DVD) – Compre a partir de R$ 46,00.







A íntegra da apresentação de uma das mais importantes bandas de rock mundial é considerada também o momento de seu auge com o vocalista original Freddie Mercury demonstrando todo o seu talento e potência vocal numa interminável lista de hits.

5. Arctic Monkeys iTunes Festival 2013 (DVD) – Compre a partir de R$ 82,24.







Em 2013 a banda britânica Arctic Monkeys lançou o seu quinto disco de estúdio, AM, e foi uma das atrações principais do iTunes Festival. O show reuniu vinte músicas e quase uma hora e meia de duração.

