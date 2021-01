Pai em Dobro: Esta é a estreia fofinha da Netflix com Maísa Silva desta sexta-feira; saiba mais

Hoje (15) estreou na Netflix mais uma produção original e para quem está curioso, trata-se do filme Pai em Dobro, que tem como protagonista a atriz Maísa Silva.

Em uma trama emocionante, a produção narra a história de uma adolescente, que vive em uma comunidade hippie e tem o desejo de conhecer o pai. Aproveitando que a mãe está viajando, ela foge para o Rio de Janeiro para tentar encontrá-lo.

Além de Maísa, o filme conta com a atuação de Eduardo Moscovis e Marcelo Médici, que interpretarão os possíveis pais da adolescente, só que com um grande segredo: um não sabe da existência do outro.

Leia também:

Em Pai em Dobro, a trama vai além desta busca e traz à personagem de Maísa a oportunidade de se descobrir em uma realidade totalmente da qual está acostumada.

Quer saber mais sobre tudo que acontece na nova produção original Netflix? Assista abaixo ao trailer oficial do filme.