‘One Night in Miami’: Estreia da Amazon Prime recria encontro entre Jim Brown, Malcolm X, Muhammad Ali e Sam Cooke

Parece até que é só ficção. Em 1964, o pugilista Cassius Clay (mais tarde conhecido como Muhammad Ali), o jogador de futebol americano Jim Brown, o ativista Malcolm X e o cantor de soul Sam Cooke se reuniram para um papo. O encontro histórico entre os ícones do movimento negro não tem registros oficiais, mas são imaginados no filme “One Night in Miami”, que estreia hoje na Amazon Prime Video.

O longa-metragem é baseado na premiada peça homônima de Kemp Powers, de 2013. Mais recentemente, Powers ficou conhecido por coescrever e codirigir a aclamada animação “Soul”, da Disney+.

A versão cinematográfica, que também tem roteiro de Powers, marca a estreia por trás das câmeras de Regina King (ganhadora do Oscar de atriz coadjuvante por “Se a Rua Beale Falasse” em 2019). O resultado pode contribuir para engrossar a participação das produções das plataformas de streaming nas grandes premiações deste ano, adiadas por conta da pandemia.

O filme é ambientado em 25 de fevereiro daquele ano, após a grande vitória de Cassius Clay (Eli Goree) contra Sonny Liston, consagrando-o como campeão do mundo de boxe.

Mais tarde, em um quarto de hotel, ele encontra Malcolm (Kingsley Ben-Adir), Cooke (Leslie Odom Jr., ganhador do Tony pelo musical “Hamilton) e Brown (Aldis Hodge) e a celebração acaba se transformando em uma discussão sobre como eles, homens negros em papéis de destaque em uma sociedade segregada, poderiam entrar na luta pelos direitos civis que começava a se intensificar naquele momento.

No roteiro, Kemp Powers consegue aprofundar a personalidade do quarteto para além dos clichês. Malcolm X, por exemplo, que tinha discursos considerados radicais para a época, era tímido na intimidade.

A escolha do elenco foi outro baita acerto. O quatro atores principais não tiveram grandes papéis no cinema até então e são aposta de Regina King para se juntar a uma promissora nova geração de atores.