Festival francês tem 28 filmes grátis até fevereiro

A 11ª edição do My French Film Festival de 2021 acontece em versão online a partir de hoje, com 28 filmes grátis exibidos no site e via parceria com plataformas de exibição brasileiras.

O evento, que vai até 15 de fevereiro, costuma privilegiar filmes produzidos recentemente em língua francesa.

Este ano, seguindo formato de festivais semelhantes surgidos após a pandemia, o My French Film se distribui aqui no Brasil por meio do site oficial (www.myfrenchfilmfestival.com/pt) e dos streamings SP Cine Play (www.spcineplay.com.br) e Petra Belas Artes a la Carte (www.belasartesalacarte.com.br).

Os filmes dividem-se entre curtas e longas-metragens produzidos também na Bélgica e Canadá.

O público pode escolher sua opção por um menu temático, dividido em oito seções, como “Crazy Loving Families”, que fica no limiar entre comédia e drama e tem como destaque o filme “Enorme”, de Sophie Letourneur, que aborda um casal perto dos 40 lidando com uma gravidez não planejada.

Já em “French Ghost Stories”, com títulos “fantasmagóricos”, destaque para o clássico “Orfeu”, de Jean Cocteau, produzido em 1950.