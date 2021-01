10 livros clássicos da literatura inglesa para crianças que têm (ou querem começar) educação bilíngue

Cada vez mais famílias optam pela educação bilíngue para seus filhos, principalmente português e inglês. Números da Associação Brasileira do Ensino Bilíngue (Abebi) estimam que 3% dos alunos matriculados em escolas particulares do Brasil estudem em unidades bilíngues.

Isso representa algo perto de 360 mil dos quase 50 milhões de estudantes do infantil e fundamental que estão matriculados em escolas pagas no país. Um número muito pequeno quando comparado com outros países da América Latina que tem IDH (índice de desenvolvimento humano) próximo ao do Brasil. Na Argentina, Uruguai e Chile, esse percentual bate nos 8%.

Seja em escolas especializadas, seja em cursos de línguas ou até mesmo em famílias que têm dupla cidadania (pai e mãe de países diferentes) há várias opções para as necessidades das crianças e que cabem no orçamento de pais e tutores.

Selecionamos 10 livros clássicos em inglês para quem pretende montar a primeira biblioteca da criança. Muitas dessas obras têm mais de 40 anos e continuam fazendo sucesso. Confira:

1. The Cat in the Hat/Le Chat Au Chapeau, por Dr Seuss – Compre a partir de R$ 47,05.







Um menino e uma menina estão chateados porque chove lá fora e não há nada para fazer em casa. Até que de repente, sem mais nem menos, surge na casa deles o Gatola da Cartola, um bicho esquisito e pra lá de divertido, capaz de imaginar as brincadeiras mais inusitadas.

2. Peace at Last, por Jill Murphy (eBook Kindle) – Compre a partir de R$ 40,49.







Os ruídos familiares, a repetição e as belas ilustrações tornam a deliciosa Peace at Last de Jill Murphy uma das histórias favoritas para dormir com crianças e adultos em todos os lugares. Esta edição vem em um formato de livro de quadro robusto, para que mesmo as crianças mais novas possam desfrutar desta história clássica.

3. Meg and Mog (eBook Kindle), por Helen Nicoll & Jan Pienkowski – Compre a partir de R$ 45,32.







Meg, a bruxa, e Mog, seu gato, vão para uma festa de Halloween selvagem com todas as outras bruxas. O feitiço que eles lançaram dispara com um BANG! Helen Nicoll trabalhou com Jan Pienkowski por mais de quarenta anos, primeiro na BBC e depois nas histórias de Meg e Mog. Ela possuiu e dirigiu a empresa de áudio Cover to Cover por muitos anos. Helen morava em Marlborough, Wiltshire. Ela morreu em 30 de setembro de 2012. Jan Pienkowski é um ilustrador célebre de livros infantis. Ele ganhou a Medalha Greenaway duas vezes – por sua ilustração de The Kingdom Under the Sea, de Joan Aiken, e por Haunted House. Jan mora em Londres.

4. James and the Giant Peach, por Roald Dahl (eBook Kindle) – Compre a partir de R$ 35,28.







James Henry Trotter vive com duas bruxas horríveis. Tia Sponge é extremamente gorda, com um rosto que parece fervido e tia Spiker é ossuda e estridente. Ele está muito sozinho até que um dia algo peculiar acontece.

5. Where the Wild Things Are, por Maurice Sendak – Compre a partir de R$ 53,19.







Where the Wild Things Are tem cinquenta anos. Deixe a confusão selvagem com Max e todas as coisas selvagens continuarem enquanto este clássico ganha vida como nunca antes, com novas reproduções da arte de Maurice Sendak. A surpreendente tecnologia de ponta captura fielmente a cor e os detalhes das ilustrações originais.

6. The Very Hungry Caterpillar, por Eric Carle – Compre a partir de R$ 61,37.







The Very Hungry Caterpillar conta a divertida história de um lagarta gulosa que come de tudo. Come até as páginas do livro! Em uma história cheia de cores e muito divertida, Eric Carle nos mostra a semana da lagarta. Por meio de repetições, este livro ajuda a criança a memorizar os dias da semana e os números de 1 a 10.

7. Rosie's Walk, por Pat Hutchins (eBook Kindle) – Compre a partir de R$ 42,51.







A Raposa está atrás de Rosie, mas Rosie não sabe disso. Sem querer, ela o leva a um desastre após o outro, cada um mais engraçado que o anterior. Para desfrutar do passeio de Rosie tanto quanto Rosie, basta olhar para dentro.

8. The Tiger Who Came to Tea, por Judith Kerr (eBook Kindle) – Compre a partir de R$ 20,72.







A campainha toca no momento em que Sophie e sua mãe estão se sentando para tomar chá. Quem poderia ser? O que eles certamente não esperam ver na porta é um grande tigre listrado e peludo! Esta calorosa e divertida história de livro ilustrado é perfeita para ler em voz alta ou para que crianças pequenas leiam para si mesmas outra vez. Publicado pela primeira vez em 1968 e nunca esgotado, tornou-se um clássico atemporal apreciado e amado por gerações de crianças.

9. Goodnight Little One, por Margaret Wise Brown – Compre a partir de R$ 72,06.







Crianças e animais ficam acomodados. Texto rimado de Margaret Wise Brown e ilustrações gentis de Rebecca Elliot com certeza farão desta história mágica um livro perfeito para a hora de dormir. Margaret Wise Brown foi a autora de best-sellers dos clássicos infantis Goodnight Moon e The Runaway Bunny.

10. The Giving Tree, por Shel Silverstein – Compre a partir de R$ 85,93.







Neste clássico da literatura infantil, um menino e uma árvore têm uma relação muito especial. Dia após dia, ele come suas maçãs, brinca em seus galhos e descansa sob sua sombra. Porém, à medida que vai crescendo, fica cada vez mais exigente em seus pedidos, e a árvore, mesmo com poucos recursos mas cheia de amor, continua a fazer tudo o que ele quer.

*Seja um assinante Amazon Prime: você terá frete grátis ilimitado e ainda poderá usufruir do canal de entretenimento que disponibiliza filmes, séries, músicas e muito mais por apenas R$ 9,90 ao mês. Faça o teste gratuitamente por 30 dias.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.