5 vinhos entre os mais influentes do mundo para renovar sua adega em 2021

A consultoria inglesa Wine Intelligence divulgou um relatório detalhando as marcas de vinho mais influentes do mundo, levando em conta o número de vendas, campanhas de marketing e distribuição dos vinhos pelo mundo. O resultado é bastante interessante. Isso porque no ranking aparecem mais marcas do “novo mundo” do que do “velho mundo”. Com destaque para a Austrália que tem o vinho mais vendido no mundo, o Yellow Tail.

A lista completa das 10 marcas de vinho mais poderosas do mundo em 2020: 1) Yellow Tail (Austrália), 2) Casillero del Diablo (Chile), 3) Gallo Family Vineyards (Califórnia, EUA), 4) Jacob’s Creek (Austrália), 5) Barefoot (Califórnia, EUA), 6) Gato Negro (Chile), 7) Carlo Rossi (Califórnia, EUA), 8) Frontera (Chile), 9) J.P. Chenet (França) e 10) Mouton Cadet (França).

Infelizmente nem todos são fáceis de encontrar no Brasil ou custam muito caro se forem comprados via importadoras, mas conseguimos encontrar alguns deles e completamos a lista com outros bem interessantes do site de comércio eletrônico da Amazon Brasil com preços bem acessíveis. Uma ótima oportunidade para renovar sua adega sem gastar uma fortuna. Confira:

1. Vinho Tinto Australiano Yellow Tail Shiraz 750ml







Tinto picante e encorpado frutado e com notas de especiarias representa com grandeza a linha Yellow Tail, que nasceu de uma filosofia clara: fazer vinhos com qualidade, mas descomplicados, para que todos possam desfrutar a qualquer momento e em qualquer lugar. Essa ideia resultou em uma família de exemplares saborosos, vibrantes e incrivelmente fáceis de beber, um caso único de sucesso que deu à marca o quinto lugar entre as mais vendidas no mercado global do vinho. Compre a partir de R$ 88,00.

2. Vinho Concha y Toro Reservado Sweet Red 2018 750ml







Vinho Fino Tinto Suave Concha y Toro Reservado Sweet Red. Um vinho refrescante e fácil de beber, com aromas atrativos de amora, ameixas e cerejas pretas. Fresco e equilibrado. Compre a partir de R$ 55,35.

3. Vinho Casillero Del Diablo Merlot 750ml







Originária de Bordeaux, França, é uma variedade elegante por excelência. Caracterizada como dócil, de suaves taninos, expressa frescor e doçura. Em seu Merlot, Casillero del Diablo capturou toda essa elegância em um vinho suave, de pouca adstringência com aroma de amora e morango, acompanhados de toques de chocolate, baunilha e cassis. Compre a partir de R$ 54,90.

4. Vinho Tinto Pinotage Riebeek Cellars Safra 2016







De visual vermelho-rubi profundo, este sul-africano leva ao nariz um complexo mix entre frutas vermelhas, pimenta e especiarias. Em boca, sua grande estrutura é amaciada por taninos sedosos e equilibrada com uma boa acidez. Compre a partir de R$ 94,50.

5. Vinho Villa Francioni Tinto 750ml







O vinho Francesco da vinícola Villa Francino é um vinho de corte, elaborado a partir das uvas Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec e Syrah. Após o processo de vinificação, o vinho passa por estágio de 14 meses em barricas de carvalho francês, realizado em duas etapas, ambas utilizando barris novos. Possui potencial de guarda de 10 anos. Compre a partir de R$ 138,99.

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.

