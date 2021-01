5 discos aguardadíssimos em 2021

A pandemia não apenas afetou a sétima arte e a produção das séries. Muitos cantores e músicos tiveram que paralisar seus projetos, da mesma forma que turnês inteiras e shows foram adiados. Mas, ao que parece, o ano de 2021 será melhor musicalmente, já que se espera a chega dos novos álbuns de Adele e Kanye West. Veja o status de estúdio deles e de alguns outros nomes:

Lana Del Rey

A cantora está para lançar “Chemtrails over the country club”, que sofreu atraso no lançamento devido à pandemia de covid-19. A previsão é março. Há alguns dias, Lana deu uma pequena amostra do que será esse álbum com o single “Let me love you like a woman”. Também apresentou a capa do disco em que posa ao lado das amigas.

Zayn Malik

Em setembro, junto com o primeiro filho com a namorada, a top model Gigi Hadid, o cantor britânico lançou o single “Better”, primeiro material inédito desde o álbum “Icarus Falls”(2018). Este ano, o ex-integrante do One Direction deve apresentar seu terceiro projeto de estúdio.

Adele

Em fevereiro de 2020, Adele confirmou que preparava um novo disco. No entanto, em março, quando a pandemia agravou-se, seu empresário, Jonathan Dickins, afirmou à revista Music Week que o álbum teve a produção adiada. Em outubro, Adele emocionou os fãs ao se apresentar no programa “Saturday Night Live”, onde mostrou uma mudança física radical. Na época, disse que o disco ainda não estava pronto, mas a expectativa continua para os próximos meses.

Rihanna

Riri, que tem se concentrado muito mais em sua carreira como empresária da moda e de beleza na Fenty do que na música nos últimos anos, adiantou que seu próximo disco terá influências do reggae. Em entrevista à revista Vogue, ela evitou levantar expectativas sobre um prazo. “Não posso dizer ainda quando sairá o próximo álbum. Posso dizer apenas que estou trabalhando nele”, despistou.

Kanye West

O rapper planeja lançar este ano o décimo álbum da carreira, intitulado "Donda: With Child". Em julho do ano passado, ele mostrou um fragmento da música "Donda", que tem uma pequena gravação da voz de sua mãe, que morreu há 13 anos. Meses depois dessa palinha, mais um teaser, agora da música "Believe what I say".